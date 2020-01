La vita sospesa dei Renziani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Matteo Renzi ovvero non è necessario dirsi “di sinistra” per sentirsi, per dichiararsi orgogliosamente Renziani. Semplificando essere e tempo nel mondo della geometria politica piana, ci si potrebbe accontentare d’essere “centristi”, peccato però che per un singolare caso della fisica dinamica non meno politica italiana il centro nel nostro paese, come i buchi neri, venuta meno la Democrazia cristiana, sembra puntualmente contrarsi fino a negare perfino un semplice atomo di se stesso. Per questa ragione, i Renziani, i renzisti, i renziesi, come nella prodigiosa favola del Barone di Münchhausen, così come l’hanno trasposta al cinema i Monty Python, sembrano, almeno al momento, navigare sospesi in un cosmo buio e gassoso, intorno alla loro stella polare, esatto, sembrano sospesi nell’atmosfera, gli occhi rivolti al ... huffingtonpost

HuffPostItalia : La vita sospesa dei Renziani - christocat83 : @MenteLesbica @rumba_magica @RacuMara Ma perché!? È tanto dolce e pubblica un sacco di canetti! Cioè se viene sospe… - settesette97 : RT @gabriellavallot: Ho voglia di abbracciarti. Solo di abbracciarti. Di quegli abbracci lunghi, in cui le labbra restano mute e i cuori, c… -