La Sicilia è Plastic Free: a scuola dà un calcio alla plastica che inquina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un altro istituto Siciliano, il Santi Bivona, entra nella rete delle “Scuole Plastic Free per un futuro sostenibile” e preclude a scuola l’uso delle bottigliette di Plastica di acqua. La rete di Marevivo cresce di giorno in giorno grazie all’impegno di tanti dirigenti, insegnanti, ma anche delle famiglie degli studenti per dar vita a un percorso che, via via, aiuti a diminuire il consumo della Plastica che non può essere riciclata o che non viene correttamente smaltita, finendo per arrecare danni inestimabili all’ambiente. Una festa quella che oggi si è tenuta a scuola, durante la quale molti studenti hanno presentatoanche i prodotti di un lavoro iniziato da mesi, con l’aiuto dei loro insegnanti, per giungere alla decisione d’impegnarsi a non utilizzare più la Plastica. Iniziativa fortemente voluta dalla dirigente e dal corpo docenti, consapevoli che il ruolo della scuola nella ... meteoweb.eu

