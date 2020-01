La Scozia che non si arrende alla Brexit: “In Europa torneremo da indipendenti” (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Scozia che non si arrende alla Brexit La Brexit tocca anche la Scozia, che però non si arrende al suo destino. Venerdì 31 alle 23, quando il Regno Unito dirà addio all’Ue, la prima ministra della Scozia Nicola Sturgeon sarà “molto triste, e noi scozzesi saremo pure arrabbiati”, spiega . La leader scozzese spiega anche il motivo: “Perché ci siamo sempre opposti alla Brexit. Ma rabbia e tristezza devono darci ancora più forza e speranza per conquistare l’indipendenza. E accadrà, vedrete. È solo questione di tempo”. Brexit in Scozia: cosa cambia L’ultimo sondaggio le dà ragione: in Scozia oggi gli indipendentisti vincerebbero col 51 per cento. La battaglia finale della 49enne prima ministra di Edimburgo, leader del Partito Nazionalista Snp e nuova “Braveheart” contro Londra, è appena iniziata. Per Boris Johnson la Scozia si preannuncia come acerrima nemica. ... tpi

