La Russia usa il metodo Salvini contro il Coronavirus. E infatti ha due casi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Anche in Russia sono stati individuati due casi di persone infette da Coronavirus 2019-nCoV. Ad annunciarlo è la vice premier della Federazione Russia Tatiana Golikova che ha confermato che per entrambi i casi si tratta di due cittadini di origine cinese. Uno dei pazienti si trova nella regione della Transbajkalia (Siberia meridionale) l’altro nella regione Tyumen (nella Siberia occidentale). Le misure adottate dalla Russia per fermare il Coronavirus Secondo il governo russo non c’è nulla di cui temere perché i due pazienti sono stati ricoverati in isolamento. Impossibile non notare però come la Russia in questi giorni abbia fatto esattamente quello che Matteo Salvini chiede di fare al governo italiano. Nell’ordine: ha chiuso l’intero confine ( lungo 4.000 km) con la Cina, ha bloccato l’ingresso di gruppi di turisti cinesi e ha deciso di sospendere i ... nextquotidiano

