La rivolta contro Gennaro Sangiuliano al Tg2 in crisi di ascolti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Repubblica racconta oggi in un articolo a firma di Giovanna Vitale che ieri un’assemblea dei giornalisti del Tg2 ha rischiato di avere un tragico epilogo (<— sarcasmo). Sotto accusa c’era il calo di ascolti del telegiornale guidato da Gennaro Sangiuliano, entrato in Rai con Augusto Minzolini anni fa e oggi sostenitore della linea di Matteo Salvini. È durata oltre sei ore l’infuocata assemblea dei giornalisti del Tg2, organizzata per discutere del crollo degli ascolti e finita in rissa. Metà della redazione ha contestato la linea sovranista inaugurata da Gennaro Sangiuliano, chiamato al timone da Matteo Salvini. Sono volate parole grosse e insulti, anche all’indirizzo del segretario dell’Usigrai Vittorio Di Trapani. «Se non sei d’accordo con la linea politica del direttore te ne devi andare», è stato urlato in faccia a una conduttrice piuttosto critica. «Un clima di ... nextquotidiano

