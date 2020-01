La Regina Elisabetta cerca uno chef con "forti doti di leadership" - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Carlo Lanna Buckingham Palace è in cerca di un nuovo chef, ma la Regina Elisabetta ha le idee ben chiare nella figura richiesta La famiglia reale non è crisi. Anzi è più florida e, soprattutto, più unita che mai. La Megxit non ha di certo oscurato il buon nome dei Windsor e della Regina Elisabetta. Da parte della sovrana e di tutta la royal family c’è l’intenzione di voltare pagina e di riprendere, dove è possibile, le solite attività. Incontri, eventi e convegni: gli impegni della Regina sono tanti e molto impegnativi, ovviamente Elisabetta non può fare tutto da sola. Ha bisogno di una squadra affiatata e pronta a tutto per rispondere alle sue esigenze. E lo dimostra l’annuncio di lavoro che è stato pubblicato sul sito ufficiale della royal family. La Regina Elisabetta è in cerca di uno chef, ma non di uno qualunque. La sovrana cerca uno cuoco reale che dovrà seguire la ... ilgiornale

Regina Elisabetta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Regina Elisabetta