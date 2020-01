La quinta stagione di The Crown (con Imelda Staunton) sarà l’ultima (Di venerdì 31 gennaio 2020) The Crown finisce, lunga vita a The Crown. È arrivata in queste ore la notizia che la serie Netflix dedicata alle vicende della Corona britannica arriverà presto a conclusione. Nonostante il suo creatore Peter Morgan avesse immaginato inizialmente sei stagioni, ha cambiato idea in corso d’opera: “Ora che abbiamo iniziato a lavorare sulla sceneggiatura della quinta stagione, ho realizzato che rappresenta il momento perfetto per fermarsi”, ha dichiarato lo sceneggiatore. “Sono grato a Netflix e a Sony per avermi supportato in questa decisione”. Una fine che arriverà prima del tempo, quindi, ma che in ogni caso permetterà agli spettatori di vedere un’altra grandissima attrice calarsi nelle vesti regali della regina Elisabetta II. Dopo Claire Foy, che le ha dato il volto negli anni della gioventù nelle prime due stagioni, e dopo Olivia Coleman, che le è succeduta nella maturità a partire ... wired

