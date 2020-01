La memoria ritrovata, istruzioni per l’uso (Di venerdì 31 gennaio 2020) La storia delle famiglie Procaccia, Pacifici e Molco: nove napoletani vittime della Shoah è il paradigma di un’Italia che si è rifiutata di prendere coscienza delle proprie responsabilità. di Nico Pirozzi – La storia delle famiglie Procaccia, Pacifici e Molco: nove napoletani inghiottiti nel vortice della Shoah è il paradigma di un’Italia a cui è mancato il coraggio di indagare tra le pieghe del suo passato. È il volto di un Paese che si è da sempre rifiutato di prendere coscienza delle proprie responsabilità. Per questa semplice ragione, incapace di trasformare conoscenza e consapevolezza in memoria. Quella stessa memoria che potrebbe fungere da lezione e da monito per non ricadere negli identici errori del passato. Ma la storia di queste tre famiglie – in particolare quella di Amedeo, Elda, Iole e Aldo Procaccia – è anche la storia di un tradimento. Sì, perché queste ... 2anews

