La fredda luce del giorno film stasera in tv 31 gennaio: cast, trama, streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) La fredda luce del giorno è il film stasera in tv venerdì 31 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La fredda luce del giorno film stasera in tv: cast La regia è di Mabrouk El Mechri. Il cast è composto da Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem, Verónica Echegui La fredda luce del giorno film stasera in tv: trama Will Shaw (Henry Cavill), uomo d’affari, parte per la Spagna in vacanza con la sua famiglia. Tutto volge per il meglio, fino a quando, in sua assenza, la madre, il fratello e la fidanzata vengono rapiti. I sequestratori, uomini a lui sconosciuti, viaggiano alla ricerca di una valigetta misteriosa. Nella forsennata ricerca ... cubemagazine

Sara15945307 : Questa sera alle 21:20 su Italia uno! ??????????????? 'La fredda luce del giorno' #film #cinema #tv… - cineblogit : Stasera in tv: 'La fredda luce del giorno' su italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: 'La fredda luce del giorno' su italia 1 -