La follia prende piede in Cina. Cani e gatti lanciati dai palazzi per paura del coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cani e gatti lanciati dalla finestra per paura del coronavirus. Sta accadendo anche questo in Cina, dopo che in giro era cominciata a circolare una voce che voleva cuccioli e mici come portatori del virus che sta preoccupando il mondo intero. Un cane è stato trovato morto dopo essere stato gettato da un palazzone nell’area … L'articolo La follia prende piede in Cina. Cani e gatti lanciati dai palazzi per paura del coronavirus NewNotizie.it. newnotizie

