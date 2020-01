La Cosa, una nuova versione del film horror verrà realizzata - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Un nuovo film su "La Cosa", l'horror fantascientifico reso celebre da John Carpenter. La nuova versione grazie alla scoperta di un racconto inedito La Cosa avrà un nuovo film basato su “Frozen Hell”, racconto di John W Campbell fino ad ora sconosciuto. La Cosa: i film e la trama Ad oggi il romanzo di John W. Campbell dal titolo “La Cosa da un altro mondo” del 1938 ha avuto tre trasposizioni cinematografiche. La prima è datata 1951 con una regia di Howard Hawks (leggendario regista dei noir Il grande sonno e Acque del sud) e Kenneth Tobey. L’adattamento più noto però è il secondo, quello firmato da John Carpenter nel 1982, accompagnato da una grande colonna sonora di Ennio Morricone e che vide protagonista Kurt Russell. Il terzo film invece è del 2011, si tratta di un prequel di quanto si vede nel film di Carpenter, ed ha come protagonisti Mary Elizabeth ... ilgiornale

PaolaTavernaM5S : Se la casta avesse messo al servizio dei cittadini tutto l’impegno che sta mettendo nel riportare i privilegi che n… - Giorgiolaporta : Cosa avverrebbe se una persona infetta dal #coronavirus sbarcasse non a #Civitavecchia ma nei tanti #portiaperti de… - ignaziocorrao : Abbiamo fatto errori, tanti e sempre in buona fede. È innegabile. Ma sappiamo cosa ha fatto di buono il #M5S per il… -