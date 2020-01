La Chinatown di Roma: "La discriminazione è figlia della paura" (Di venerdì 31 gennaio 2020) "Forme di discriminazione nei nostri confronti ci sono, e sono sempre meno isolate, ma almeno in minima parte le capisco. Sempre di più con il trascorrere dei giorni, perché non sono solo gli italiani ad avere paura. Ne hanno, e tanta, anche i cinesi". Lucia King, portavoce della comunità cinese a Roma, parla con l'AGI della psicosi crescente che sembra accompagnare la diffusione del coronavirus. Psicosi che ha come vittime proprio i cittadini asiatici. "So di connazionali presi a male parole, di barman muniti di mascherine, di qualche cartello di divieto per i miei connazionali, come stamane in un bar del centro. Ma non mi sento di criticare, farsi prendere dall'angoscia non aiuta ed è solo sintomo di ignoranza: la malattia non fa questioni di razza, attacca tutti gli esseri umani. La speranza è che il contagio non si allarghi ulteriormente". "All'interno della nostra ... agi

il_brigante07 : Agenzia ANSA: A ruba mascherine in Chinatown Roma - Ultima Ora. - marcobruno999 : RT @_MarcoV_: Giuro che non capisco il senso di fare il tour con la cinepresa di Esquilino, di parlarne come la Chinatown di Roma come foss… - ______esticaZZi : A ruba mascherine in Chinatown Roma - Ultima Ora -