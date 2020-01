Ketty, super nonna a 32 anni: “Io mamma a 14 anni, la famiglia per me è tutto” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ketty Marchese, da Catania, è una giovane donna di 33 anni che ha già una figlia maggiorenne e anche un nipotino di quasi 2 anni. Ketty aveva appena 32 anni quando è diventata nonna: "Alle persone che mi giudicano dico solo che nella vita non c’è niente, le critiche non portano a niente. L’unica cosa che rimane è la tranquillità e la serenità e la famiglia unita", racconta ai microfoni di Fanpage.it. fanpage

Ketty super Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ketty super