Kate Middleton risplende coi look da sogno ai BAFTA. Ma le manca Harry (Di venerdì 31 gennaio 2020) Kate Middleton e William partecipano il 2 febbraio 2020 per la quarta volta ai BAFTA, l'evento più importante del cinema inglese. Quest'anno è un appuntamento speciale. Infatti, il Principe festeggia i 10 anni del suo patronato. Il gala è l'occasione per Lady Middleton di sfoggiare abiti da sogno, meno formali di quelli che è costretta a indossare ai ricevimenti di Stato a Buckingham Palace. Nel 2019 Kate ha adombrato tutte le star presenti indossando un vestito bianco di Alexander McQueen, una abito da dea con cui aveva osato mostrare le spalle. Per l'occasione i preziosi orecchini, South Sea Pearl, che Lady Diana aveva indossato nel 1991 al concerto tenutosi al Royal Albert Hall. Nel 2018 la Duchessa di Cambridge era incinta di Louis. Perciò scelse un modello dalle linee morbide e dalla stoffa leggera, color verde bosco di Jenny Packham.

