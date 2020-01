Juventus, UFFICIALE: acquistato il giovane centrocampista argentino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Juventus – Mercato bianconero fatto di cessioni pesanti e acquisti giovani per l’Under. Paratici continua su questa falsa riga anche nelle ultime ore di mercato. Ecco dunque che non arriva nessun colpo grosso in entrata, ma tanti giovani. La campagna acquisti invernale della Juventus termina da dove è iniziata, con la linea verde protagonista. Il club bianconero, prima del gong finale, è riuscito a completare l’iter burocratico legato al tesseramento di Enzo Barrenechea, approdato in estate al Sion dietro la ragia bianconera. Juventus, arriva Barrenechea centrocampista argentino, classe 2001, da giorni si trova a Vinovo in attesa del via libera definitivo. Arrivato, per sua fortuna, nella giornata odierna. Ora, dunque, semaforo verde verso una nuova avventura alla corte della Primavera guidata da Lamberto Zauli. Leggi anche: Mercato Juventus, non solo Emre Can! ... juvedipendenza

