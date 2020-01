Juventus-Fiorentina, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Juventus-Fiorentina è l’anticipo della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, si gioca alle 12:30. La squadra allenata da Sarri deve rifarsi dopo la brutta sconfitta di Napoli, di fronte avrà una squadra in ripresa con l’arrivo di Iachini al posto di Montella ma penalizzata da numerose assenze per questa difficile trasferta: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Juventus – Fiorentina domenica ore 12:30 La Juventus ha giocato male e perso con merito nello scorso turno di campionato contro il Napoli. Buffon ha detto in settimana che partite come quella del San Paolo possono tornare utili per ridare fame di vittoria e una scossa alla squadra, che forse aveva perso la giusta concentrazione dopo la mancata vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Se il problema è stato soltanto motivazionale – anche se il ... ilveggente

