Juve senza mercato: i nuovi acquisti saranno Khedira e Chiellini (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nonostante l’uscita di Emre Can e l’infortunio di Demiral la Juve non è intervenuta sul mercato: si aspetta Chiellini e Khedira L’unico colpo in entrata per la Juve a gennaio sarà Dejan Kulusevski (che arriverà, però, a giugno). Paratici è sempre stato chiarissimo: la rosa attualmente a disposizione di Sarri è sufficiente per competere su tre fronti da qui alla fine della stagione. Come spiega Tuttosport la Juve non ha voluto intervenire sul mercato per sopperire all’assenza di Demiral o alla cessione di Emre Can. Sarri aspetta i suoi due senatori, Chiellini e Khedira, che nei piani bianconeri dovrebbero tornare a disposizione a metà febbraio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

juventusfc : 17 anni senza l’Avvocato - forumJuventus : Dybala: 'Sono stato vicino a lasciare la Juve, ma ora sono qui e sono felice come lo sono sempre stato. Senza il pa… - Dr_Hat89 : @_Cinico2_ @RICCO_FEDE_J @GiacoChiaranda Ma Allegri vince la panchina d'oro ai tempi di Cagliari, ha fatto la gavet… -