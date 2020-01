Junior Hebdo (Di venerdì 31 gennaio 2020) E anche Junior Cally, come Pinocchio, è diventato un bravo ragazzo. Fa l’abiura, compimento del percorso eterno e perfetto: quello là non sono più io, ero solo un postadolescente perduto nel vento, ero solo un burattino di legno. Ora è diventato grande, quel testo di tre anni fa – Strega, su Gioia che fa la troia, «l’ho ammazzata, le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera» – è rinnegato su tutti i giornali, su tutti i social, e Junior Cally è pronto per il debutto in società, dove valgono le buone maniere e il pensare giusto. Devo dire di non avere mai amato la musica rap, il dress code del rap è un’uniforme come un’altra, però più sferragliante e ridicolo, il mondo del rap è ormai poco più di una posa. Ma ha un merito, racconta la società senza edulcorazioni, racconta il poco di buono che è in noi, nelle nostre strade, nelle nostre città, senza infingimenti, le nostre ... vanityfair

