«Jojo Rabbit» | la colonna sonora con «Helden» Heroes di David Bowie e i Beatles in

Con i titoli di testa di Jojo Rabbit, parte I Want to Hold Your Hand, nella versione cantata dai Beatles in tedesco e le immagini che accompagna sono vecchi filmati in bianco e nero di ragazze che urlano. Niente di diverso dalle manifestazioni a cui i Fab Four erano soliti assistere dagli anni '60 anche solo al loro passaggio. Una manifestazione di fanatismo dunque, di quelle da concerto rock e allo spettatore occorrono alcuni secondi per capire che non si tratta di Beatlemania. La musica in «Jojo Rabbit» si muove con lui dalla menzogna alla verità Jojo Rabbit non è (soltanto) un film sul nazismo, questa è la sua forza. A chi scrive, prima ancora di Benigni, Herman o Chaplin, sono tornati alla memoria i fratelli Dardenne e il loro ultimo L'età giovane (2019), in cui un adolescente (Ahmed), che venera il cugino martire per la causa ...

