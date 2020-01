Johnson: “Brexit alba di una nuova era” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Da domani, 1 febbraio, la Brexit sarà esecutiva: Gran Bretagna fuori dall’Unione Europea. Johnson: “Non è la fine ma l’inizio di una nuova era”. LONDRA – La Brexit è arrivata. Oggi è infatti l’ultimo giorno di permanenza della Gran Bretagna nell’Unione Europea. Da domani, 1 febbraio, ci sarà la formalizzazione dell’uscita britannica dalle istituzioni di Bruxelles. Johnson: “Si alza il sipario per un nuovo atto” Rientrato da Sunderland, città simbolo del referendum del 2016 nel nord dell’Inghilterra, il premier Boris Johnson ha dichiarato: “L’alba di una nuova era. Stanotte non segna una fine, ma un inizio… Un momento in cui spunta l’alba e si alza il sipario per un nuovo atto. E’ tempo che il Regno e il popolo britannico tornino a unirsi per andare oltre…“. Fonte ... newsmondo

MediasetTgcom24 : Brexit, Johnson sulla formalizzazione: 'E' l'alba di una nuova era' #Brexit - bizcommunityit : Brexit: Johnson, l'alba di una nuova era - Ultima Ora - marcoranieri72 : RT @radio3mondo: Boris Johnson a mezzanotte diffonderà un videomessaggio pre-registrato in cui promette di riunire il paese nella notte in… -