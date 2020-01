Jaguar è la nuova serie spagnola di Netflix con Blanca Suarez, dai produttori di Velvet e Le Ragazze del Centralino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nemmeno il tempo di chiudere la sua esperienza sul set de Le Ragazze del Centralino, le cui riprese sono appena terminate, che già Blanca Suarez è in procinto di interpretare un altro ruolo da protagonista, per la nuova serie spagnola Netflix dal titolo Jaguar. La piattaforma ha annunciato il nuovo titolo insieme ad altre produzioni tra film e serie tv in lingua spagnola. Nel caso di Jaguar, si tratta di una miniserie prodotta dalla società Bambú Producciones, che ha già realizzato proprio Le Ragazze del Centralino, il franchise Velvet e il giallo di Netflix Alto Mare. Come Las Chicas del Cable, anche Jaguar è una serie in costume: ambientata nella Spagna degli anni '60, la serie racconta il dopoguerra del secondo conflitto mondiale, quando i nazisti in fuga dalla Germania e dall'Italia si nascondevano da rifugiati politici in Spagna. La Suarez interpreta una sopravvissuta ... optimaitalia

