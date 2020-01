Jabra Elite 75t in prova: leggere, compatte e con un’ottima durata della batteria, senza però sacrificare la qualità sonora (Di venerdì 31 gennaio 2020) Presentate durante IFA2019, le Elite 75t sono l’ultima iterazione delle cuffiette senza fili di Jabra ad arrivare sul mercato offrendo rispetto alla scorsa generazione un miglioramento sia nell’ascolto che nella comodità d’uso. Nelle forme sia gli auricolari che la custodia di ricarica riprendono quanto visto lo scorso anno con le 65t ma in forma più compatta: l’intero corpo delle cuffiette adesso rimane all’interno del padiglione auricolare, vedendo ciascuna pesare circa un grammo in meno ( scendendo a 5,5g); notevole il ridimensionamento della custodia che vede il suo peso quasi dimezzato, passando dai 67g delle 65t ai soli 35g di quella usata dalle nuove Elite 75t. Come per tradizione di Jabra, anche le Elite 75t sono un’ottima cuffia a tutto tondo, offrendo una buona esperienza d’ascolto musicale, supportata da un ben studiato sistema di ... ilfattoquotidiano

