Italia, Vivo d’arte 2020: al via la seconda edizione del concorso per artisti italiani all’estero (Di venerdì 31 gennaio 2020) Al via la seconda edizione di “Vivo d’arte”, il concorso-premio dedicato ai giovani artisti Italiani (al di sotto dei 36 anni di età) residenti stabilmente all’estero. Il successo della prima edizione ha confermato l’iniziativa come eccellente strumento per valorizzare la creatività e il talento dei nostri giovani connazionali residenti all’estero e per favorire collaborazioni e contaminazioni con altre culture. Anche quest’anno il concorso-premio si articolerà in due distinte sezioni, una dedicata alle Arti Performative, l’altra alle Arti Visive, in collaborazione rispettivamente con la Fondazione Romaeuropa e con il Museo d’Arte Moderna di Bologna e con la partecipazione del MiBACT. Come per la prima edizione, il progetto vincitore della sezione Arti Visive sarà rappresentato a Roma, il 21 ottobre 2020, nell’ambito della prossima edizione del Romaeuropa Festival. Al bando della ... ildenaro

italia_esports : RT @TGMesports: @Vivo_Azzurro assieme ad @ESLItaly organizzano le qualifiche per la nazionale che sarà impeganta al… - FrancescaLupo15 : RT @JeneEyre1: Ma le foto a bratelle con scollature vertiginose sono dell'estate scorsa o in Italia fa caldo tranne dove vivo io? Chiedo. - mafer_vvv : RT @kandejin_: quanta voglia di avere anche una sola data in Italia, ritrovare tutte le mie moots al concerto, vedere i Bangtan dal vivo pe… -