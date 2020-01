Italia-Bielorussia in tv oggi, Qualificazioni Mondiali calcio a 5: orario d’inizio, programma e streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) oggi, alle ore 18.30, la Nazionale Italiana di calcio a 5 scenderà in campo nel secondo match del Gruppo A dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2020 in Lituania. L’avversaria degli azzurri sarà la Bielorussia e l’obiettivo è quello di vincere. La formazione di Alessio Musti si è complicata non poco le cose, avendo pareggiato il match d’esordio (2-2) contro la non irresistibile Finlandia. Servirà una prova di tutt’altro spessore contro i bielorussi, già incontrati nel corso del Main Round ad Eboli (in quel caso vi fu un pareggio). Sarà necessaria maggior lucidità nei momenti difficili del match e pragmatismo in fase realizzativa, aspetti venuti a mancare contro i finlandesi. Italia-Bielorussia in tv oggi, Qualificazioni Mondiali calcio a 5: orario d’inizio, programma e streaming oggi alle 18.30 la Nazionale Italiana di calcio a 5 di Alessio ... oasport

sportli26181512 : Italia sprecona, solo 2-2 con la Finlandia: Italia sprecona, solo 2-2 con la Finlandia All'esordio nell'Elite Round… - vitasportivait : ? #CalcioA5 | #QualificazioniMondiali #Italia ???? - #Finlandia ???? 2??-2?? Pareggio nella prima gara di qualifica… - FutsalColli : IL #FUTSAL IN TV Giovedì RAISPORT +HD Italia-Bielorussia ore 20:30 Venerdì RAISPORT +HD Italia-Inghilterra ore 19… -