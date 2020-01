Istat: Pil acquisito per 2020 negativo

La variazione acquisita del Pil per ilè pari a -0,2%. Questo il risultato che si otterrebbe nel caso in cui in tutti i trimestri delfacessero registrare una crescita congiunturale pari a zero.Pesa il calo del valore aggiunto di agricolttura e Industria. Nel quarto trimestre 2019, corretto per gli effetti di calendario il Pil segna -0,3% rispetto al terzo trimestre ed è fermo su base tendenziale. Nel 2019 il Pil corretto per gli effetti di calendario segna +0,2% così la stima sui dati trimestrali grezzi,comunica l'.(Di venerdì 31 gennaio 2020)