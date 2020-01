Ippolito tranquillizza, pazienti in buone condizioni: isolati qualche giorno (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono in buone condizioni i due cinesi intercettati a Roma, soggetti per i quali è stata accertato il coronavirus. Questa mattina è intervenuto il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, ai microfoni di Circo Massimo il programma condotto da Massimo Giannini su Radio Capital. Le dichiarazioni … L'articolo Ippolito tranquillizza, pazienti in buone condizioni: isolati qualche giorno proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

