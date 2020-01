Interferenze straniere in politica. Ora indaga la Commissione esteri. Nel mirino possibili piani internazionali contro l’Italia. Finiti i tempi dell’occhiolino strizzato da Salvini a Putin (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono lontanissimi i tempi in cui forze di governo strizzavano l’occhio alla Russia di Vladimir Putin e lanciavano bordate quotidiane a Bruxelles. Lontani anche quelli delle facili strette di mano con la Cina di Xi Jinping. Il confronto a livello planetario tra vecchie e nuove superpotenze è forte, viene portato avanti senza esclusione di colpi e l’Italia fuori da un blocco europeo in grado di contrapporsi ai colossi è destinata a restare schiacciata. Con un esecutivo che non sembra più disposto ad accettare improbabili giri di valzer con chi rema contro l’Ue e alla luce anche di delicate indagini in corso su particolari rapporti tra un pezzo di politica italiana e tali superpotenze, la Commissione esteri della Camera ha deliberato l’avvio di un’indagine conoscitiva sulle eventuali Interferenze straniere sul sistema delle relazioni internazionali dell’Italia. LA MISSION. Nel corso dei ... lanotiziagiornale

