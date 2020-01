Inter, perché Christian Eriksen è la rivincita di Wanda Nara: soltanto un anno fa... (Di venerdì 31 gennaio 2020) Al di là della collocazione tattica che gli assegnerà Antonio Conte, Christian Eriksen è già un giocatore importante per l'Inter, che ha sborsato ben 20 milioni di euro per evitare di attendere la scadenza del contratto con il Tottenham. I prossimi match riveleranno se sarà impiegato da mezzala o da liberoquotidiano

stebellentani : Lautaro espulso e squalificato 2 giornate perché gioca nell’Inter. Ronaldo ammonito perché gioca nella Juve. Il resto é un blablabla - AlfredoPedulla : Conoscendo l’umore medio di un tifoso, quindi anche dell’#Inter, credo bruci più un pareggio come quello di og… - FBiasin : L'#Inter deve sperare che #Brozovic sia sempre in forma perché se non gira lui la squadra fa fatica e quando non c'… -