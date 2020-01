Inter, al via la vendita dei biglietti per il Napoli in Coppa Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Inter torna in semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 2015/16. Il successo contro la Fiorentina per 2-1 ha infatti permesso ai nerazzurri di accedere al penultimo turno, dove affronterà il Napoli di Gennaro Gattuso. La doppia sfida è in programma tra il 12 febbraio e il 5 marzo. La squadra di Conte … L'articolo Inter, al via la vendita dei biglietti per il Napoli in Coppa Italia calcioefinanza

FabrizioRomano : Eriksen sarà un giocatore dell’Inter nei prossimi giorni, non ci sono dubbi o sorprese. La dirigenza è convinta di… - FabrizioRomano : Matteo Politano al Napoli! Affare fatto come annunciato ieri da @DiMarzio: 2,5 milioni di prestito più 19 milioni d… - DiMarzio : L’@inter ha dovuto aumentare ancora l’offerta ed è arrivata praticamente a 20 milioni (bonus compresi) per #Eriksen… -