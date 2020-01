Infermiera Arrestata: Somministrava Morfina a Neonati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un’Infermiera è stata Arrestata come misura cautelare perché sospettata di aver somministrato Morfina a cinque Neonati prematuri, al fine di farli stare calmi. L’increscioso fatto è avvenuto in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg, Germania. Gli inquirenti hanno reso nota la faccenda durante una conferenza stampa, in cui spiegavano i motivi dei sospetti sulla donna e il conseguente arresto. La presenza di Morfina nei corpicini dei cinque Neonati è stata evidenziata da un’analisi delle urine. I cinque bambini, quasi in contemporanea, hanno cominciato ad avere problemi di natura respiratoria. Tutto questo succedeva a dicembre scorso. Si è notato che i piccoli stessero male tutti nelle stesse ore. In un primo momento, si è pensato a un’infezione che avesse contagiato i cinque prematuri. Dalle analisi, invece, è venuta fuori presenza di Morfina. ... youreduaction

