Incendi in Australia, è ancora allerta: emergenza a Canberra, ordine di evacuazione alla periferia [FOTO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Continua ormai da mesi l’allerta Incendi che in Australia. In questi giorni la città di Canberra è minacciata dalla fiamme, al punto da dichiarare lo stato d’emergenza e ordinare a tutti i residenti della periferia sud, la zona più colpita, di lasciare le proprie abitazioni. Secondo la Bbc, per la città Australiana si tratta della minaccia più grave dal 2003, quando due persone rimasero uccise, altre 500 ferite e oltre 400 case distrutte. Lo stato di allerta, avvertono le autorità, durerà fino a quando “persistono rischi per la comunità”. L’Incendio più grande sta bruciando nella Orroral Valley e ha già ridotto in cenere 18.500 ettari di terra. Le autorità della città sono anche preoccupate dal fenomeno del cosiddetto “turismo dei disastri”, persone che si recano nei luoghi delle fiamme attratti dalle tante foto spettacolari e spaventose ... meteoweb.eu

LaStampa : E’ morto Billy, koala simbolo salvato dagli incendi in Australia con le zampe ustionate @fulviocerutti - SkyTG24 : Australia, è morto Billy: era il koala simbolo degli incendi - arijean17 : RT @OreNoYumeNiNaru: A gennaio: - abbiamo rischiato la Terza Guerra Mondiale - gli incendi hanno devastato l'Australia - si è diffuso il #… -