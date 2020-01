Incastra e fa licenziare generale Usa, la show girl Michela Morellato chiede 5 milioni al Pentagono (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nuova battaglia della showgirl che, dopo la vicenda delle chat con l’ex comandante della caserma Ederle che costò la destituzione all’ufficiale statunitense, ora chiede un risarcimento danni al Pentagono. Ha accusato il pentagono di averla danneggiata rendedo pubblico il suo nome ed esponendola a minacce insulti. Cinque milioni di dollari come risarcimento danni per aver violato la sua privacy, è quanto chiede e pretende dal Pentagono Michela Morellato, la ex show girl veneta che due anni fa era riuscita a Incastrare e far destituire un generale statunitense col quale aveva intrapreso uno scambio di messaggi online sui social. Secondo la tesi di Morellato, proprio nell’ambito di quel procedimento, il dipartimento della difesa statunitense avrebbe fatto il suo nome in una email indirizzata a più persone e questo avrebbe danneggiato la sua reputazione. Accusata di molestie con messaggi e ... limemagazine.eu

