In Parlamento scatta quota 100. Nuovo record per i voltagabbana. Gli ex 5S Nitti e Aprile gli ultimi a cambiare casacca. La Occhionero è passata dal Misto a Leu a Italia Viva (Di venerdì 31 gennaio 2020) Potrebbe sembrare una battuta ma di fatto non lo è: il Parlamento è forse il luogo dove quota 100 ha avuto più successo. Dopo neanche due anni di legislatura, infatti, già sono 100 – appunto – i cambi di casacca. In alcuni casi, addirittura, lo stesso parlamentare è passato da un gruppo parlamentare all’altro per due volte. Come nel caso di Giuseppina Occhionero (nella foto), eletta con Liberi e Uguali in Molise, iscritta in Parlamento al Gruppo Misto, passato poi, una volta raggiunto il numero legale, al gruppo di Leu e poi, infine, emigrata a Italia Viva, il partito messo in piedi da Matteo Renzi. Ma, come detto, non è l’unica. in totale, infatti, sono 70 i deputati che, per una ragione o per l’altra, hanno cambiato bandiera, e 27 i senatori. Gli ultimi a emigrare sono stati due pentastellati: Michele Nitti e Nadia Aprile. Pochi giorni prima era toccato a un altro ... lanotiziagiornale

Catebarbieri : RT @fasulo_antonio: Anche in Parlamento scatta la Quota 100, ma solo per i voltagabbana. A meno di due anni dall'inizio della legislatura,… - fasulo_antonio : Anche in Parlamento scatta la Quota 100, ma solo per i voltagabbana. A meno di due anni dall'inizio della legislatu… - FilippoCarmigna : Brexit: oggi scatta il via libera del Consiglio Europeo - Mondo - ANSA -