In Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) (foto: Cecilia Fabiano/LaPresse) Il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza dopo i primi due casi di coronavirus accertati ufficialmente in Italia. Solo ieri l’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) ha dichiarato l’emergenza mondiale. Il governo ha così deciso per un periodo emergenziale di sei mesi per i quali sono stati stanziati cinque milioni di euro. I contenuti della delibera saranno stilati dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. “Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms – dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza – abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello ... wired

