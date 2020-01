Impressionante impennata delle temperature: si rischiano valori RECORD! (Di venerdì 31 gennaio 2020) I primi giorni di Febbraio 2020 verranno ricordati a lungo. Verranno ricordati non perché farà freddo, viceversa per l'incredibile assaggio di Primavera che ci aspetta. La parentesi atlantica settimanale, evidentemente dal sapore autunnale, sta per volgere al termine e sta per lasciar strada a un possente Anticiclone subtropicale. Anticiclone che porterà con sé aria estremamente mite sahariana, i cui effetti non si faranno attendere minimamente. Tenete conto che stiamo già registrando temperature superiori alle medie climatiche di riferimento, quindi l'impennata attesa ci condurrà verso valori che con l'Inverno non hanno nulla a che vedere. Per darvi un'idea di quel che sta per succedere vogliamo mostrarvi una mappa estratta dal modello matematico europeo ECMWF. Si tratta delle anomalie termiche previste per il 3 febbraio, quindi ad inizio della prossima settimana. ... meteogiornale

