Ilicic rivela: “La scorsa estate fui vicinissimo a lasciare l’Atalanta. Se arrivo a 100 gol posso smettere” (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Atalanta non è più una sorpresa anche se c’è ancora chi la definisce come tale. Tra i migliori interpreti del calcio di Gasperini c’è sicuramente Josip Ilicic. Lo sloveno sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Il numero 72 della Dea si è concesso a “La Gazzetta dello Sport” per un’intervista in cui ha rivelato interessanti retroscena. Si inizia parlando della forma fisica: «L’unico giorno in cui penso che sto invecchiando è quello del mio compleanno, poi me lo dimentico: fisicamente mi sento molto meglio rispetto a sei-sette anni fa». Ilicic si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: «Questa etichetta della discontinuità è venuta fuori a Firenze, dove per tre anni sono stato il miglior marcatore della squadra. E se ero discontinuo io, che sono un trequartista o addirittura un centrocampista, non una punta da venti gol a ... calcioweb.eu

