Iliad ha davvero cambiato il mercato della telefonia in Italia? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Iliad ha previsto un’offerta residenziale a medio termine “nei prossimi anni”, come ha sottolineato l’amministratore delegato Benedetto Levi durante una conferenza stampa a Milano. Mentre per quanto riguarda la 5G – considerato l’investimento di 1,2 miliardi di euro per le licenze d’uso legate alle frequenze – i tempi sono maturi. “Stiamo andando avanti e acceleriamo sullo sviluppo della rete. Abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi; al 31 dicembre 2019 erano 3.500 i siti 5G-ready sull’intero territorio Italiano”, ha confermato Levi. Sebbene la concorrenza si sia già mossa con offerte 5G e marketing aggressivo, Iliad vuole puntare sulla concretezza. Secondo l’ad bisognerebbe attendere almeno la diffusione dei primi terminali compatibili, quindi il lancio dei servizi di nuova generazione, grazie alla partnership con Nokia, “è previsto ... wired

