Ilaria Cucchi e il deputato della Lega imputato per reati contro la polizia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Escludere il deputato della Lega Gianni Tonelli dalla Commissione Antimafia. È quanto chiede Ilaria Cucchi in una lettera inviata al presidente della Camera Roberto Fico e a quello dell’Antimafia Nicola Morra dopo aver appreso che l’ex segretario del sindacato di polizia Sap “sarebbe imputato con alcuni colleghi di fronte al tribunale di Roma con l’accusa di gravi reati commessi in danno della sua istituzione, la polizia”. “Vi chiederei dunque se, effettuate le opportune verifiche – aggiunge la sorella di Stefano – sussistano le condizioni affinché Tonelli continui a ricoprire un ruolo così delicato come quello di membro della Commissione Antimafia”. Ilaria Cucchi e il deputato della Lega imputato per reati contro la polizia Il processo di cui parla Ilaria Cucchi (l’udienza è in programma ad aprile davanti al tribunale ... nextquotidiano

