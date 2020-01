Il virus spaventa gli italiani: "Ma la psicosi è ingiustificata" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Dopo i due casi positivi al test del coronavirus, in Italia sale la paura. Ma gli esperti rassicurano: "Non c'è alta probabilità di rischio contagio" Ora il coronavirus fa paura anche in Italia e la preoccupazione tra i cittadini cresce. Ma gli epidemiologi avvertono che l'allarmismo sull'epidemia è ingiustificato e che il rischio di un contagio è improbabile. Secondo il sondaggio di AdnKronos, il 78% degli italiani intervistati si è detto preoccupato per la diffusione del virus e per le misure di sicurezza messe in atto per limitarne la diffusione, mentre il 64% ha dichiarato che in caso di sintomi influenzali si recherebbe immediatamente da un medico o in ospedale. E tra gli intervistati, c'è chi ha già preso le contromisure: il 56% ha dichiarato di fare maggiore attenzione all'igiene, mentre il 21% ha deciso di evitare i mezzi pubblici in questo ... ilgiornale

Giacomo19671 : - Baseazotata : L’unico virus che mi spaventa è quello che ha trasformato tutti in zombie. #coronavirus - xtebox : @0zen_ Così il virus se spaventa e lo metti in fuga eh... -