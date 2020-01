Il vicesindaco leghista di Ferrara che corre, alza porte e va sullo slittino. Ma ha il permesso disabili | VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lo avevamo lasciato così, con la sua faccia davanti la telecamera ad annunciare che avrebbe «fatto un culo così» alla sinistra e ad alcuni giornalisti (con riferimento a quelli di Piazzapulita dopo un’inchiesta su di lui) dopo la vittoria del Carroccio alle Regionali in Emilia-Romagna. La storia, però, ha mostrato la vittoria di Stefano Bonaccini e il proclama non più attuabile. Nella puntata della trasmissione di Corrado Formigli, andata in onda giovedì 30 gennaio, si è tornati a parlare di Naomo Lodi, vicesindaco leghista di Ferrara, con particolare attenzione al suo permesso disabili. LEGGI ANCHE > Il leghista più votato di Ferrara: «Prendo a calci in cu*o solo i neri cattivi» Il nuovo servizio mandato in onda da Piazzapulita parte da un tentativo di intervista al rappresentante della Lega che, però, non ha voluto rispondere alle domande del giornalista, rifugiandosi ... giornalettismo

giornalettismo : Vive in una casa popolare nonostante un reddito netto di 3400 euro al mese. Ha un contrassegno disabili, ma corre,… - PiazzapulitaLA7 : Ferrara: la Lega difende Solaroli, che non si dimette. Nel frattempo il vicesindaco leghista Naomo ci minaccia.… - repubblica : Il vicesindaco leghista vs giornalisti de La7: 'Vi faremo un c... così' -