Il tour 2020 di Tiziano Ferro negli stadi: biglietti in prevendita per tutti i concerti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il tour 2020 di Tiziano Ferro lo riporta negli stadi d'Italia. L'artista di Latina è atteso dal vivo dal 30 maggio prossimo quando si esibirà sul palco dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per la prima data della nuova tournée. Un tour celebrativo dei suoi 40 anni di età, una grande festa per un traguardo anagrafico importante: Tiziano Ferro ha anticipato che in scaletta ci saranno tutti i singoli rilasciati nel corso della sua carriera, in aggiunta a qualche sicura sorpresa. Tre date allo stadio San Siro di Milano e due finali allo stadio Olimpico di Roma, a luglio; per la prima volta nella sua carriera Ferro si esibirà anche allo stadio San Paolo di Napoli. Il nuovo album, Accetto Miracoli, è stabile ai vertici della classifica dei dischi più venduti della settimana in Italia. Rilasciato lo scorso 22 novembre con Universal Music, dal disco sono stati scelti per la ... optimaitalia

