Il Telegraph: Chelsea “disperato”, arriva l’offerta last minute per Mertens (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Chelsea farà un’offerta all’ultimo minuto, per cercare di portare Dries Mertens a Londra dopo aver incassato già un no ai primi tentativi. Lo scrive il Telegraph, che sottolinea che i Blues non hanno ancora mollato la presa: “cercano disperatamente di migliorare l’attacco di Frank Lampard prima che la finestra di mercato di chiuda”. Se riuscisse a prendere l’attaccante belga il Chelsea lascerebbe andare Giroud al Tottenham per 11 milioni di sterline, offerta che l’Inter non ha finora raggiunto. Oltre a Mertens, il Chelsea ha provato anche a prendere Cavani la scorsa settimana, ma la trattativa s’è fermata davanti all’ingaggio dell’ex Napoli. Le ultime ore di mercato saranno dunque, decisive. Il Napoli resta in attesa di notizie da Londra. L'articolo Il Telegraph: Chelsea “disperato”, arriva l’offerta last ... ilnapolista

napolista : Il Telegraph: Chelsea “disperato”, arriva l’offerta last minute per Mertens Secondo il giornale inglese i Blues fa… - zazoomblog : Telegraph: Se non arriva Mertens il Chelsea non lascia partire Giroud - #Telegraph: #arriva #Mertens #Chelsea - napolista : Telegraph: Se non arriva #Mertens il #Chelsea non lascia partire #Giroud Nonostante il no del #Napoli i Blues si p… -