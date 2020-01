Il Team Rogue annuncia il reclutamento di un nuovo membro del gruppo: il diavolo in persona, Satana (Di venerdì 31 gennaio 2020) Su Twitter esistono molti famosi account parodia, fra celebrità, personaggi di videogiochi e figure storiche, che commentano con vena comica, eventi e momenti importanti che accadono nel mondo. Fra i più noti, possiamo citare sicuramente l'account parodia di Kaz Hirai, che commentava in modo satirico tutte le notizie legate al mondo del gaming, specialmente PlayStation.Ora, uno di questi account parodia è stato recentemente reclutato all'interno di una vera organizzazione eSport, il Team Rogue. Di chi si tratta? Niente meno che di Satana! Ovviamente non il vero Lucifero, ma il suo account satirico "S8n".Team Rogue ne ha annunciato la collaborazione con un tweet congratulatorio che è diventato subito virale, se non altro per la particolarità di questa partnership. Satana sarà ora il "tweeter professionista" del Team e si occuperà di promuoverlo tramite i suoi futuri messaggi e post ... eurogamer

