IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 2 febbraio 2020

anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 2 febbraio 2020: Garcia Morales offre agli abitanti di Puente Viejo degli indennizzi al limite del ridicolo per farli andare via dalle loro case… Isaac ed Elsa effettuano una cospicua donazione al Comune di Puente Viejo… Lola ha paura che Donna Francisca possa avere in mente di punire Prudencio per la loro relazione e, sia pure a malincuore, decide di rinunciare a lui… Francisca Montenegro è in ansia per Maria…

