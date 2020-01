Il Segreto anticipazioni: i crimini di Fernando vengono allo scoperto, duro epilogo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ad animare la soap opera Il Segreto ci sta pensando soprattutto Fernando, le anticipazioni dei prossimi episodi, però, rivelano che per il Mesia ci sarà un durissimo epilogo. Il protagonista è ritornato a Puente Viejo con l’unico obiettivo di vendicarsi dei suoi nemici e di perseguire i suoi loschi obiettivi. Nel calderone, purtroppo, ci è finita anche la povera Maria Castaneda. Quest’ultima, a causa della sua problematica fisica, è prigioniera inconsapevole del perfido personaggio. Ad ogni modo, molto presto Juan Garcia Morales riuscirà a far venire allo scoperto il suo alleato. anticipazioni Il Segreto: Fernando rapisce i figli di Maria Nei prossimi episodi del Segreto, le anticipazioni ci svelano che Fernando rapirà i figli di Maria. Il Mesia proverà a convincere la donna a scappare insieme a lui, ma lei si rifiuterà. La Castaneda, in un primo momento, si era fidata di ... kontrokultura

