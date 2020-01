Il Santo di Oggi, 31 gennaio: San Giovanni Bosco (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Santo di Oggi, venerdì 31 gennaio 2020, è San Giovanni Bosco, il sacerdote piemontese che ha inventato di fatto gli oratori e ha sempre lavorato per migliorare le condizioni di vita dei giovani. Oggi si celebrano anche Beata Ludovica Albertoni, San Giovanni Martire, Santa Marcella di Roma. San Giovanni Bosco (il vero nome è Giovanni Melchiorre Bosco) è nato a Castelnuovo d’Asti, in provincia di Asti, in Piemonte, il 16 agosto del 1815. Nato da una famiglia povera, si iscrisse in seminario per diventare sacerdote. Seguendo le orme di San Francesco di Sales, decise di dedicarsi ai più giovani, ai ragazzi, elaborando un modelo pedagogico e apostolico che potesse aiutare i bambini e gli adolescenti a formarsi e crescere. In quel periodo bambini e ragazzi vivevano in condizioni precarie, anche dal punto di vista spirituale. Erano tempi difficili, duri, in cui la povertà non dava ... bigodino

