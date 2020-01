Il Regno Unito si ritira, anche da se stesso (Di venerdì 31 gennaio 2020) Oggi a mezzanotte entra in vigore il Withdrawal Agreement, l’accordo del ritiro. Un accordo che determina le modalitá di interazione tra il Regno Unito e l’Unione Europea. È l’inizio di un periodo di transizione – anticamera del divorzio: separazione in casa. Non avrebbe importanza nel lungo termine, se non fosse che esprime non solo le intenzioni ma anche i principi su cui le due parti cercheranno compromessi nelle negoziazioni future sui termini dell’uscita finale. È un accordo sofferto che vanta tre anni e mezzo di gestazione, ma godrá di soli dieci mesi di vita. È cosí che ha voluto il nuovo primo ministro, legiferando affinchè un accordo permanente, il divorzio, venga finalizzato o entro dicembre 2020 o mai piú. Mai piú vuol dire un’uscita senza accordi dall’Unione, minaccia che ... huffingtonpost

