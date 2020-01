“Il reddito di cittadinanza ha fallito. Sì a nuove politiche attive sul lavoro” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cancellare il reddito di cittadinanza? “Il fallimento è nelle cose. È sotto gli occhi di tutti ed è certificato dai dati: quello strumento non riesce a dare le risposte necessarie e nel frattempo blocca ingenti risorse”. Teresa Bellanova, ministra per le politiche agricole, non ha dubbi, e in un'intervista a La Stampa di Torino dice anche che il reddito di cittadinanza “non garantisce l'incrocio domanda-offerta di lavoro. Non dà risposte alla disoccupazione di lunga durata. Non mette in campo strategie di inclusione sociale né tiene in conto la povertà educativa” e pertanto “vorremmo si discutesse di questo” e anche “soprattutto, di come rilanciare massicciamente le politiche attive” in materia di lavoro. E a tale proposito la ministra rilancia il Jobs Act, perché “la Corte nei giorni scorsi ha riconosciuto le ragioni dei “rider” affermando che sono lavoratori subordinati a tutti gli ... agi

