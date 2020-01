Il padre di Paolo Ciavarro sul mancato flirt con Clizia: “Esce da una storia, non cerca avventure” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Massimo, padre di Paolo Ciavarro, si sbilancia a proposito di quello che potrebbe nascere nella Casa del Grande Fratello Vip tra il figlio e Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina. “Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d’amore. Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli” dice l’attore. fanpage

