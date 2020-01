Il Mostro: chi è il cantante mascherato? “È stato molto complicato” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cantante mascherato: chi è il Mostro? L’indizio: “Per amore ho fatto pazzie, ma è stato complicato” Continua il rompicapo legato alle identità dei concorrenti misteriosi de Il cantante mascherato, a poche ore dalla finale, che andrà in onda questa sera, venerdì 31 gennaio 2020, a partire dalle 21.30 circa, su Rai1, con la conduzione di Milly Carlucci. Chi è il Mostro? A Il cantante mascherato stasera potrebbe essere proprio questa la prima maschera eliminata (e quindi svelata), essendo a rischio assieme al Mastino. Nella lunga videoclip che ha preceduto l’esibizione del Mostro nella puntata de Il cantante mascherato di venerdì scorso, il personaggio misterioso ha rivelato: L’amore è una cosa meravigliosa. Per amore ho fatto follie, ma qualche volta è stato molto complicato, spesso per colpa mia. Chi è il Mostro a Il cantante mascherato? Nuovi indizi: ... lanostratv

angelomangiante : Teniamoceli stretti. Ha vinto stavolta #Djokovic, un mostro di bravura. Ma quando vai in campo a 39 anni ancora a g… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Uanda Nara sarà nera come chi sappiamo noi.. stasera spero che la asfalti o che almeno prendano dei provvedimenti! #gf… - Manuel_Real_Off : Uanda Nara sarà nera come chi sappiamo noi.. stasera spero che la asfalti o che almeno prendano dei provvedimenti!… -